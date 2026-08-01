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Os onzes iniciais do FC Porto e Torreense para a Supertaça

Record 19:58
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Consulte as escolhas iniciais de Francesco Farioli e Luís Tralhão.

O campeão FC Porto defronta hoje (20h15) o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, no jogo da Supertaça, no Estádio Cidade de Coimbra. Os dragões procuram aumentar a sua hegemonia na competição e chegar aos 25 títulos, enquanto a formação de Torres Vedras quer repetir a surpresa do Jamor e ganhar mais uma competição. Conheças as opções iniciais dos treinadores Francesco Farioli e Luís Tralhão.

Farioli
Farioli Lusa/EPA

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa (cap.); Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, William Gomes, Pepê e André Silva.

Suplentes: João Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Francisco Moura, Alan Varela, Eustáquio, Inbeom Hwang, Rodrigo Mora, Oskar Pietuszewski, Borja Sainz e Deniz Gül.

ONZE DO TORREENSE: Adriel Ramos, David Bruno, Stopira, Diade e Javi Vásquez; Léo Azevedo, Alfaro e Nuah Jatta; Dany Jean, Drame e Luis Quintero

Suplentes: Olmeta, Juan Maria, Kévin Zohi, Costinha, Zoabi, André Simões, Hugo Pérez, Mutombo, Baradji, Zé Breno e Joel Romero

Siga o jogo em direto.

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