O que mudou nos treinos dos futebolistas e dos atletas olímpicos

Com o mundo parado e toda a gente fechada em casa para tentar escapar à epidemia de Covid-19, fomos ver como é que cinco atletas apurados para os Jogos Olímpicos (Fernando Pimenta, João Sousa, Frederico Morais, Carla Salomé Rocha e Maria Martins), um jogador (Fábio Cardoso, defesa do Santa Clara) e um treinador de futebol (Julio Velázquez, técnico do Vit. Setúbal) estão a treinar durante a quarentena. E eles até fizeram fotos de propósito para a SÁBADO.

FUTEBOL - Julio Velázaquez

Julio Velázquez vive o futebol intensamente e em casa, durante este período de isolamento, continua atento a tudo o que se passa no mundo da quatro linhas. À conversa com a SÁBADO, o treinador do V. Setúbal revelou que entre as aulas diárias de português, inglês, italiano e alemão e as duas horas que tira para fazer exercício físico há sempre tempo para aquilo de que mais gosta.



"Vejo três jogos de futebol por dia. Analiso algumas das equipas de que mais gosto, no que respeita ao modelo de jogo, mas também gosto de ver jogadores de diferentes ligas. É um bom período para conhecer o mercado o melhor possível", conta-nos o espanhol, de 38 anos, que também tem aproveitado o tempo para explorar outras áreas: "Tenho visto algumas conferências de imprensa de outros treinadores, na internet, e também leio livros sobre liderança e psicologia, por exemplo."



Sobre o trabalho com a equipa que comanda, o técnico confia ao máximo nos adjuntos com os quais trabalha, pois são eles que têm lidado com os jogadores numa base diária. "Tenho de controlar o trabalho individualizado que damos a cada jogador para fazer. Mas o preparador físico e o fisioterapeuta é que falam com eles todos os dias, assim como a nutricionista, que tem de controlar o peso e todos esses aspetos relacionados com a alimentação. Eu tenho falado com os jogadores apenas para lhes lembrar que têm de estar bem emocionalmente."



Apesar de lembrar que esta situação que vivemos "não é confortável", Velázquez, que se encontra sozinho em Setúbal – a família está em Espanha –, sublinha que vai continuar em casa enquanto for necessário: "Tem de haver responsabilidade da nossa parte e resta-nos esperar que a situação mude para melhor o mais depressa possível."



TÉNIS - João Sousa

Em vez de Miami, Guimarães. Em vez de competir no Masters 1000, ficar em casa com os pais. Nas últimas semanas, tem sido esta a vida de João Sousa, que nem sequer pega numa raqueta. "Estou a cumprir a quarentena, com a minha família, por isso não dá para ir até aos courts. Felizmente tenho uma casa grande e dá para fazer algum exercício físico no jardim. Falo com os meus treinadores e vou fazendo alguns exercícios, para tentar manter a forma", contou à SÁBADO o tenista, de 30 anos, nº 66 do ranking mundial.