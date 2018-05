O dinheiro chinês e a fuga na mata de Penafiel: as histórias dos adeptos do Aves

Francisca Coelho é das poucas mulheres na claque: "O meu pai já aceita e até nos acompanha aos jogos. Já a minha mãe continua preocupada com a violência"

Os grandes feitos do clube chegariam na década de 80, com a inauguração do estádio e as subidas à II e I Divisão em épocas consecutivas

Francisca Coelho, de 19 anos, nunca vai esquecer a viagem que fez com a Força Avense, a claque do Desportivo das Aves, às Caldas da Rainha no passado dia 18 de Abril. "Sofremos o jogo inteiro, e quando marcámos o golo, no prolongamento, festejámos tanto que a vedação cedeu e as pessoas caíram umas para cima das outras", recorda.Nessa partida, o Desp. Aves escreveu a mais memorável página dos seus 88 anos de história, ao bater por 2-1 o Caldas (3-1, nas duas mãos) e apurar-se pela primeira vez para a final da Taça de Portugal. Um feito ainda mais notável quando considerado o tamanho da vila do concelho de Santo Tirso: em 77 edições da final da Taça, apenas uma equipa, o Campomaiorense, deCampo Maior, no Alentejo, representou uma povoação mais pequena do que Vila das Aves. E a diferença é apenas de dois habitantes: 8458 avenses contra 8456 raianos, segundo os censos de 2011.Francisca foi atraída para o futebol aos 12 anos por meio da irmã mais velha, Joana, então namorada de um elemento da claque. "Os meus pais não acharam muita piada", confessa. "O meu pai já aceita e até nos acompanha nos jogos. Já a minha mãe continua preocupada com a violência e por estar sempre rodeada de rapazes". É certo que já teve de fugir das cadeiras e das pedras arremessadas pelos adeptos do Paços de Ferreira mas a maioria das partidas são pacíficas. Trabalha na sede da Força Avense, aberta ao público na central Praceta das Fontaínhas, e fundou com a irmã e com uma amiga as "Wondergirls", a falange feminina de apoio ao Desp. Aves, que soma 20 elementos. "Agora até as idosas da praceta vêm beber café à nossa sede", diz a avense, que tem tatuada no braço direito a data de fundação do clube – 1930.O emblema nasceu da iniciativa de um grupo de amigos que se reunia na "Sapataria do Pedras", junto ao mercado, e que começou a reunir associados em redor de um bar e de uma mesa de bilhar. Chamaram-lhe "Os Onze Vermelhos das Aves", inspirados pelo nome pelo qual a selecção belga era conhecida. Foi sob esta identidade, em 1931, que a equipa de futebol se estreou, no Campo da Passarada, frente ao Negrelos Sport Club. Um dos defesas do primeiro onze tinha um nome sugestivo: Bernardino "Violento". Poucodepois, o grupo teve de mudar de nome para Clube Desportivo das Aves: as autoridades acharam que "Onze Vermelhos" tinha "conotações comunistas".Domingos Macedo é antigo mas não tanto: "Sócio número 152", orgulha-se, depois dos parceiros de sueca o nomearem como o mais fanático no café do estádio. Uma reputação de respeito, obtida após 54 anos a seguir o clube de norte a sul do país, mais de 1000 presenças na bancada. Quando começou, nos anos 60, as mulheres não iam à bola, o campeonato era o regional e os adversários moravam em localidades vizinhas como Avintes, Candal e Oliveira do Douro. "Nesse tempo, a equipa era formada por jovens da terra e de aldeias vizinhas", recorda o adepto, de 64 anos. "Agora temos grandes jogadores mas nenhum é de cá. E não sei se batem o avançado que tinhamos nas distritais, o Zé Pereira, que se fartou de marcar golos".Os tentos do artilheiro foram apontados no antigo Campo Bernardino Gomes, um pelado no meio da ramada, com uma só bancada, que o Aves exibiu pela primeira vez à 2a divisão em 1973/74. Antes, na época 1968/69, o clube dera-se a conhecer ao país nos 32 avos de final da Taça de Portugal ao receber o Sporting, o seu adversário do próximo domingo no Jamor. Quando todos prognosticavam uma goleada, os leões venceram somente por 2-0. "Nesse tempo, ia para os jogos de motorizada. Dei-lhe tanto uso que uma vez, a caminho de Póvoa do Lanhoso, choveu tanto que a mota pifou", diz Macedo.Os grandes feitos chegariam na década de 1980. Em 81, o clube inaugurou o novo estádio e em duas épocas, entre 83 e 85, saltou da 3a para a principal liga do futebol português. O herói foi o Professor Neca, treinador que, não satisfeito, voltou a conduzir o Desp. Aves a subidas ao escalão máximo em 2000 e em 2006. "O Neca devia ter uma estátua no estádio", comenta um dos jogadores de sueca. "Ainda esta época o vi quando jogámos em Guimarães", diz Macedo. "Disse-me que íamos ao Jamor e que ele também ia lá estar a apoiar o Aves". Ainda assim, os sócios consideram que o brilharete desta época – em que o Aves não só vai disputar a final da Taça como assegurou pela primeira vez a manutenção na 1a liga – é imbatível. "O Jamor é uma coisa que nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer", profetiza Macedo, com sete lugares na final para ele e para a família, que vai contribuir para a festa com pataniscas, garrafões de vinho e carne para a grelha.José Laurentino chegou a Vila das Aves com o clube em ascensão. Natural da Póvoa de Varzim – não do clã de pescadores mas dos "pãezinhos de leite", que é como os homens do mar chamam aos que ficam na praia –, trocou de casa e de cores clubísticas quando casou com uma rapariga da povoação. "O meu sogro era um dos fundadores. Era o sócio nr. 8 e, embora falecido, mantém o número porque continuamos a pagar-lhe as quotas", diz Laurentino, de 67 anos. Contudo, foi no comboio para o Porto, onde trabalhava como solicitador, que o seu colega Edmundo - "conhecido por filho do José Maria dos Carrosséis" - o convenceu a assistir a uma partida. "O ponto de encontro era uma tasca, o Café Machado, e daí íamos numa carrinha correr todos os campos da 3a divisão", lembra.O sector têxtil dominava Vila das Aves. A família Machado Guimarães geria várias fábricas que davam emprego a centenas de famílias e financiavam o Desportivo. "É um clube com claras raízes operárias", diz o solicitador. "Cada operário contribuía com um escudo e as fábricas colocavam funcionários ao serviço do clube", conta. Foi assim que o actual massagista, Joaquim "Carriço", de 71 anos, entrou: há 45 anos, trabalhava durante o dia no acabamento dos têxteis e à noite picava o ponto no estádio. "Como tinha sido enfermeiro na tropa, o departamento de futebol pediu-me para ajudar o massagista, tirei uns cursos e fui ficando", diz Carriço. Custa-lhe ainda a crer que no próximo domingo vai pisar o relvado do Jamor: "É um entusiasmo, uma alegria, tenho o coração tão cheio", afirma.Hoje, as fábricas não chegam para financiar o futebol de primeira. Em 2015, a braços com uma situação financeira que poderia impossibilitar a inscrição numa liga profissional, os sócios do Aves votaram favoravelmente à venda de 70% da SAD à Galaxy, uma empresa com investidores chineses e brasileiros. "Foi a melhor decisão que tomámos. Não havia a mínima chance de salvar o clube", diz Laurentino.Da mesma opinião é Miguel Pereira, líder da Força Avense, que respira o Desp. Aves desde que nasceu, há 32 anos. A sua família é dona do Café Sampaio, o mais antigo da vila, onde adeptos e dirigentes discutem o clube. "Se o projecto é ter uma equipa profissional e competitiva não podemos ter uma estrutura amadora", defende, assumindo as consequências. "Os adeptos do Moreirense atiraram-nos notas de dinheiro chinês". O Desp. Aves tem dois rivais: um histórico, o Tirsense, afundado nas distritais, e um contemporâneo, o Moreirense, vizinho com quem compete na 1a liga. Porém, foi em Penafiel que Miguel conheceu o maior susto: "Foi um jogo eléctrico e, no fim, os adeptos deles começaram a perseguir-nos. Nós éramos só 50. Fugimos e escondemo-nos na mata".Outras loucuras: viajar com 24 camaradas numa Ford Transit para Marco de Canavezes, ir e vir a pé para as partidas em Moreira de Cónegos ou à boleia de Vila Meã depois de perder o comboio. A grande luta de Miguel é fazer com que os mais novos sintam o Aves e não precisem de apoiar um clube grande: "Hoje é mais fácil passar a palavra porque os resultados desportivos são bons e temos esta sede aberta ao público onde todos podem ver que não somos um bando de drogados e arruaceiros". O clube atrai cada vez mais rapaziada do concelho para as camadas jovens do futebol, futsal e voleibol feminino.Está na moda. "O desafio é aproveitar o momento para transformar essa moda em paradigma", diz Miguel, enquanto distribui autocolantes com a inscrição "A maior vila do futebol português". Como é que uma terra tão pequena se agigantou desportivamente? "Talvez pela proximidade com a cidade-berço. Corre a lenda de que Afonso Henriques nasceu em Vila das Aves e só depois foi para Guimarães", atira.Uma identidade que se confunde com a de Manuel Ferreira, 47 anos, desde os 13 a tratar da relvar e a limpar as bancadas do estádio. Os pais, lavradores, entregaram-no ao clube, que a partir daí se tornou família. "Em puto, chorava quando o Aves perdia e ainda hoje fico sem falar uns dias", comenta.Prometeu ir de bicicleta para o Jamor mas convenceram-no a desistir do plano: não sabe ler e podia perder-se. "Vou levar a bicicleta no autocarro e vou pedalar atrás deles nos últimos dez quilómetros", anuncia. "No domingo, o mundo inteiro vai conhecer a nossa vila".