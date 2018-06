No dia em que a Alemanha foi derrotada pelo México, eis que há uma nova surpresa: Brasil empata com a Suíça.

Em Rostov do Don, Philippe Coutinho deu vantagem ao Brasil, aos 20 minutos, com um remate de fora da área, mas Zuber refez a igualdade, aos 50, na sequência de um pontapé de canto.

Com este resultado, a Sérvia ficou isolada no topo do Grupo E.