O Sporting vai apresentar Nani como reforço às 18 horas, numa conferência de imprensa que irá decorrer no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José de Alvalade. O extremo, de 31 anos, regressa assim a Alvalade, para reforçar a equipa na qual se formou enquanto jogador e onde também atuou em 2014/15 (por cedência do Manchester United).Internacional português por 112 ocasiões, Nani estava desde 2016 no Valencia, ainda que na última época tenha jogado na Lazio, por empréstimo dos che.