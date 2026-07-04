Mundial2026: Colômbia bate Gana de Carlos Queiroz no fecho dos 16 avos de final

Um golo de Jhon Arias colocou na sexta-feira a Colômbia nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, ao assegurar a vitória sobre o Gana (1-0), no reencontro do treinador português Carlos Queiroz com os vice-campeões sul-americanos.



Colômbia segue em frente no Mundial AP

No Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos, os 'cafeteros' controlaram a última partida dos 16 avos de final, que só teve um golo (14 minutos), assistido pelo recém-entrado Luis Suárez, avançado do Sporting.

O médio Richard Ríos, do Benfica, também saiu do banco da Colômbia, que vinha de um empate frente a Portugal (0-0), suficiente para garantir o primeiro lugar do Grupo K, e não ganhava um jogo a eliminar há 12 anos.

Nos 'oitavos', os sul-americanos vão enfrentar a Suíça na terça-feira, em Vancouver, no Canadá, após superarem o Gana, terceiro classificado da 'poule' L e incapaz de enquadrar remates no ocaso da quinta participação.

No reencontro com a Colômbia, por si orientada entre 2019 e 2020, Carlos Queiroz, de 73 anos, falhou o regresso aos 'oitavos', que só disputou com Portugal em 2010, e despediu-se da quinta fase final consecutiva - averbou três eliminações na primeira fase com o Irão, em 2014, 2018 e 2022 -, ficando a uma do recorde de seis Mundiais do brasileiro Carlos Alberto Parreira.

O Gana quase marcou logo a abrir por Thomas Partey, mas a Colômbia assentou o seu futebol e adiantou-se aos 14 minutos, com Arias a concluir uma jogada de insistência, seguida de cruzamento na direita, de Suárez.

O avançado do Sporting fez a primeira contribuição para golo ao quarto jogo na prova, seis minutos depois de render Jhon Córdoba, um dos dois que saíram por lesão no quarto de hora inicial, a par de Marvin Senaya.

Sem precisarem de acelerar, os sul-americanos continuaram por cima e estiveram perto do 2-0 numa finalização ao lado de Luis Díaz (39 minutos).

Já no período de compensação, Daniel Muñoz e Johan Mojica, as duas novidades nas opções iniciais da Colômbia, criaram perigo num centro a partir da direita, mas Lawrence Ati-Zigi, regressado de lesão, defendeu o cabeceamento do defesa esquerdo e preservou a diferença tangencial.

Os 'cafeteros' vieram dos balneários com Ríos, em detrimento do capitão James Rodríguez, e acumularam novas investidas de Gustavo Puerta (55 minutos) e Díaz (58), ambas travadas por Ati-Zigi, por entre um golo invalidado ao antigo extremo do FC Porto (56), devido a posição irregular.

O Gana não criava perigo e ficou-se por um remate de longe de Partey (69 minutos), enquanto Davinson Sánchez (81) e Ríos (90+6) esbarraram em Ati-Zigi e Juan Quintero esteve a centímetros de marcar de fora da área, sem que a Colômbia refletisse esse domínio num resultado mais dilatado.

Jogo no Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Colômbia - Gana, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Jhon Arias, 14 minutos.

Equipas:

- Colômbia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias (Juan Fernando Quintero, 72), James Rodríguez (Richard Ríos, 46), Luis Díaz (Jaminton Campaz, 90) e Jhon Córdoba (Luis Suárez, 08).

Selecionador: Néstor Lorenzo.

- Gana: Lawrence Ati-Zigi, Marvin Senaya (Alidu Seidu, 13), Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Thomas Partey, Iñaki Williams (Abdul Fatawu, 62), Caleb Yirenkyi (Prince Adu, 79), Kwasi Sibo (Elisha Owusu, 62), Antoine Semenyo e Jordan Ayew (Ernest Nuamah, 79).

Selecionador: Carlos Queiroz.

Árbitro: Clément Turpin (França).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jhon Arias (12), Caleb Yirenkyi (49), Abdul Fatawu (66), Alidu Seidu (76) e Richard Ríos (78).

Assistência: 69.045 espetadores.