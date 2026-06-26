Mundial'2026: Austrália empata com Paraguai e qualifica-se

A Austrália qualificou-se esta sexta-feira para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao empatar a zero com o Paraguai, em encontro da terceira jornada do Grupo D, disputado em Santa Clara, nos Estados Unidos.
Austrália e Paraguai apuraram-se para a próxima faseAP
O conjunto da Oceânia, presente nos 'oitavos' em 2006 e 2022, ficou no segundo lugar do agrupamento, enquanto o Paraguai, que chegou aos 'quartos' em 2010 e aos 'oitavos' em 1986, 1998 e 2002, deverá qualificar-se com um dos oito melhores terceiros.
A primeira metade do desafio resume-se à circulação de bola pelos australianos, quase sempre lenta, e a dois remates, de Jackson Irvine, aos três minutos, e de Christian Volpato, aos 45+2, para intervenções atentas de Orlando Gill, guarda-redes de uma equipa que apenas tentou
O embate permaneceu 'monótono' após o reatamento, mas a equipa às ordens do selecionador Gustavo Alfaro aproximou-se mais vezes da área contrária, mas com raros desequilíbrios, frente a um adversário que tentou, ainda assim, o golo da vitória, numa bola de Jordan Bos a rasar o poste direito, aos 90 minutos, antes de Mauricio desperdiçar um remate em posição frontal à outra baliza, aos 90+2.
Jogo no Estádio Levi's, em Santa Clara, nos Estados Unidos.
Paraguai - Estados Unidos, 0-0.
Equipas:
- Paraguai: Orlando Gill, Gustavo Velázquez, Juan José Cáceres, Omar Alderete (Jose Canale, 84), Gustavo Gómez, Alexandro Maidana (Mauricio, 46), Andrés Cubas, Diego Gómez (Damian Bobadilla, 90+2), Matías Galarza (Júnior Alonso, 90+2), Julio Enciso e Gabriel Ávalos (Alex Arce, 67).
Selecionador: Gustavo Alfaro.
- Austrália: Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine (Paul Okon-Engstler, 84), Jordan Bos, Connor Metcalfe, Cristian Volpato (Ajdin Hrustic, 58) e Nestory Irankunda (Tete Yengi, 84).
Selecionador: Tony Popovic.
Árbitro: Clément Turpin (França).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Jackson Irvine (46) e Diego Gómez (77).
Assistência: 68.827 espetadores.
Mundial'2026: Austrália empata com Paraguai e qualifica-se