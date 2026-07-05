Mundial'2016: França nos 'quartos' ao bater Paraguai com penálti de Mbappé

A França teve no sábado imensas dificuldades para superar a 'muralha' defensiva do Paraguai (1-0), que só foi batida de penálti, em jogo dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, disputado em Filadélfia.



Kylian Mbappé marcou de penálti AP

Os gauleses não conseguiram criar qualquer oportunidade clara até aos 70 minutos, quando Kylian Mbappé decidiu de penálti, para o seu sétimo golo nesta edição e 19.º em Mundiais, após falta desnecessária de Diego Gómez sobre Désiré Doué.

Depois, na parte final, Mbappé ainda teve uma dupla ocasião, já aos 90+6 minutos, que Orlando Gill lhe negou, mas a França teve de sofrer até ao final, já que os sul-americanos nunca desistiram, se bem que não tenha ameaçado Mike Maignan uma única vez.

Os franceses sobreviveram e seguem para os 'quartos', para uma reedição das meias-finais de 2022 com Marrocos, enquanto o Paraguai despede-se, depois de um percurso marcado pelo facto de ter eliminado a Alemanha nos 16 avos de final, nos penáltis.

Em relação aos 'oitavos', Alfaro fez três substituições, colocando Velázquez, Alderete e Diego Gómez em vez de Canel, Bobadilla e Ávalos, num '5-4-1', enquanto Deschamps trocou apenas Tchouaméni por Manu Koné, no seu '4-2-4'.

Os franceses instalaram-se junto da área contrária desde o início, também por 'convite' dos sul-americanos, que, com grande espírito de entreajuda e solidariedade defensiva, foram impedindo o adversário de criar perigo.

Sem soluções para entrar na área, o conjunto de Deschamps foi começando a tentar de fora de área, mas os remates de Koné (22 e 43 minutos) e Rabiot (33 e 45) nem assustaram Gill, enquanto Mbappé não conseguiu cabecear um centro de Dembélé (31).

Por seu lado, e apesar dos esforços de Enciso, sozinho na frente, o Paraguai também nunca se acercou com perigo da baliza de Maignan, mas foi dando trabalho aos centrais gauleses.

A segunda parte não trouxe novidades, nem nas equipas, nem no jogo, com a França a atacar, quase sempre sem ideias, e o Paraguai a continuar a defender bem, sendo apenas apanhado desprevenido num canto marcado rápido por Mbappé, para Dembélé falhar.

De resto, os franceses continuaram a tentar de fora da área, por Rabiot (49 minutos), Koné (54), para excelente defesa de Gil, Barcola (60) e Mbappé (64).

A primeira aposta de Deschamps foi em Doué, que entrou aos 61 minutos e, aos 65, irrompeu pela esquerda, entrou na área, no meio de muitos paraguaios e foi carregado por Diego Gómez, numa falta detetada pelo VAR. Aos 70, Mbappé não falhou o penálti.

Conseguido o mais difícil, a França continuou a ter dificuldades, mas na parte final, com o Paraguai a arriscar tudo, mas sem arte para criar sequer uma oportunidade, Mbappé poderia ter sentenciado, primeiro aos 89 minutos e depois aos 90+6, numa dupla ocasião anulada por Orlando Gill.

Jogo no Estádio Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Paraguai -- França, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Kylian Mbappé, 70 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Paraguai: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete (José Canale, 58), Júnior Alonso, Diego Gómez (Maurício, 71), Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón (Gabriel Ávalos, 71) e Julio Enciso (Gustavo Caballero, 61).

Selecionador: Gustavo Alfaro.

- França: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé (Rayan Cherki, 84), Michael Olise, Bradley Barcola (Désiré Doué, 61) e Kylian Mbappé.

Selecionador: Didier Deschamps.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bradley Barcola (19), Manu Koné (81) e Michael Olise (90+7).

Assistência: 68.324 espetadores.