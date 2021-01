Morreu o jogador do Alverca Alex Apolinário. Tinha sofrido paragem cardiorrespiratória

Alex Apolinário, jogador do Alverca, faleceu esta quinta-feira. O médio brasileiro, de 24 anos, caiu inanimado em campo no domingo aos 27 minutos do jogo frente ao União Almeirim, relativo ao Campeonato de Portugal."O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam.Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã.O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares.Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas."