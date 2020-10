Morreu Kulkov, ex-jogador de Benfica e FC Porto

Vasiliy Kulkov, antigo futebolista russo que passou por Benfica, FC Porto e Alverca nos anos 90, morreu este sábado. Tinha 54 anos.Kulkov perdeu a luta contra um cancro. Nas últimas horas surgiram também notícias de que o antigo futebolista tinha testado positivo à covid-19.Benfica em 1991/92, onde se manteve durante três épocas. Fez 77 jogos, marcou 13 golos, ganhou um campeonato e uma Taça de Portugal.Em 1994/95 o médio russo transferiu-se para o FC Porto, onde foi campeão e conquistou a Supertaça.Depois regressou à Rússia, ao Spartak Moscovo, mas não ficou por muito tempo. Aventurou-se em Inglaterra, no Millwall, em 1996, regressando ao país natal no ano seguinte, para vestir a camisola do Zenit.Em 1999/00 voltou a Portugal para jogar uma época no Alverca, acabando por pendurar as chuteiras na temporada seguinte, no Shatura.Foi internacional russo e iniciou depois uma carreira de treinador, tendo passado pelo Marítimo, como adjunto de Byshovets.