Filipe Cerqueira começou a praticar remo de forma lúdica em 2012, após um acidente que o deixou paraplégico. Em 2014, tornou-se federado pelo Clube Viana Remadores do Lima.

O militar da GNR Filipe Cerqueira sagrou-se bicampeão nacional de velocidade de remo adaptado. A conquista decorreu durante as provas disputadas no passado fim-de-semana em Montemor-o-Velho.Segundo a Guarda Nacional Republicana, o militar do Comando Territorial do Porto já conquistou 25 troféus nos últimos 4 anos. Em 2014, alcançou o 1.º lugar no Open de Portugal 1000 metros e o 2.º lugar no Campeonato Nacional de Velocidade 1000 metros; no ano seguinte, ficou em primeiro lugar no Campeonato Nacional Indoor. Em 2016, tornou-se campeão nacional de velocidade 1000 metros, título que repetiu em 2018. Tamém neste ano, fez primeiro lugar nas provas de 2000 metros e 400 metros velocidadeda Regata Internacional disputada em Turim, Itália. Já este ano, conquistou o primeiro lugar na Regata Internacional e no Campeonato Nacional de Velocidade, ambas disputadas na pista de alto rendimento de Montemor- o-Velho.