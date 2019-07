Faz hoje três anos que Éder rematou e brilhou. Recorde o momento que deu o título de campeão europeu a Portugal

A comitiva francesa dominou grande parte do encontro, mas foi Portugal quem se superiorizou, colocando Éder no topo nacional. Sem Ronaldo, tudo parecia mais complicado, mas acabou por resultar.Depois de um empate a zero no tempo regulamentar, o período de compensação foi excitante para Portugal.E, de repente, Éder passou de 'patinho feio' a campeão da Europa. Depois de várias críticas ao jogador e, em geral, à seleção, acabaram por ser dissipadas todas as dúvidas. Aquele remate vai ficar na história.10 de julho de 2019. E aquele golo continua na memória de todos nós.