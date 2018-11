Miguel Oliveira vence a sua última prova no Mundial de Moto2

Português fecha o ano com vitória em Valência.

Miguel Oliveira venceu este domingo o GP Valência, derradeira prova da época e a sua última no Mundial de Moto2.



O piloto da KTM, que partiu da décima posição da grelha, terminou as 25 voltas ao traçado Ricardo Tormo com o tempo de 45.07,679 minutos, deixando atrás de si os espanhóis Iker Lecuona (Swiss Ivestors KTM), a 13,201 segundos, e Alex Márquez (Marc VDS Kalex) a 22,175 segundos.

Com este resultado, e devido à queda do italiano Luca Marini (Sky VR46) e ao 14.º lugar do também transalpino Francesco Bagnaia, a equipa do português assegurou o título, com 498 pontos contra os 453 da Sky.

Esta foi última prova do calendário do Mundial. O português já assegurou o segundo lugar numa categoria onde o italiano Francesco Bagnaia arrebatou o título. Miguel Oliveira na próxima temporada vai ascender ao MotoGP, a categoria rainha.



Centenas de adeptos portugueses de motociclismo deslocaram-se este fim de semana a Valência, em Espanha, para apoiar Miguel Oliveira, o único piloto nacional a competir no campeonato do mundo de velocidade.



Só pelo Clube de Fãs do piloto português foram vendidos 302 bilhetes para uma das bancadas do circuito de Valência. A estes, juntaram-se outros incondicionais adeptos do motociclismo e, sobretudo, do piloto português, uns mais conhecidos do que outros.



É o caso de quatro amigos do Moto Clube de Faro. Gaspar Gago, Carlos da Venda, Miguel Tavares e Rodrigo Martins viram nascer o talento de Miguel Oliveira.