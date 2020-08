O piloto português de MotoGP, Miguel Oliveira, regressou esta segunda-feira a Portugal depois da sua primeira vitória na classe rainha do motociclismo, com um triunfo no Grande Prémio da Estíria, e apontou já para a conquista do campeonato da categoria no futuro não só como um sonho, mas como um objetivo.

"Ser campeão do Mundo é um sonho, mas acho que é mais um objetivo. Continuando na linha de pódios e vitórias é possível. O acumular de pontos é que conta. Estamos a viver uma situação distinta de outras épocas. Temos rondas consecutivas e é tudo muito imprevisível. O importante para alcançar qualquer título é manter a consistência", disse numa conferência de imprensa à chegada a Portugal o piloto da Red Bull KTM Tech 3.

Numa receção que o próprio tinha pedido para ser limitada, Miguel Oliveira explicou que o risco de poder contrair o vírus da Covid-19 é "altamente limitante". "As medidas têm sido fantásticas e sido exemplo para todos. Deixar uma nota sobre ontem: tem sido inexplicável o sentimento de gratidão que tenho de ter recebido tantas mensagens e apoio. Quero deixar essa palavra de agradecimento e gratidão a todos os portugueses que apoiaram, que vibraram tanto ou mais do que eu. Todos vivemos a vitória com emoção que nos é reconhecida."





Explicando o que sentiu durante a última volta onde ultrapassou os rivais e acabou em primeiro, Miguel Oliveira revelou que tudo passou por ficar colocado "no sítio certo à hora certa".

"Eu próprio estava arrepiado, porque tudo aquilo se passou muito rápido. Ver-me chegar sem ninguém à minha frente é uma explosão de adrenalina imensa. Foi das mais vitórias que mais emoção me deu, por ter sido tão sonhada. Esperava um pódio primeiro, mas devo dizer que tudo começa por acreditarmos. Ontem não me via chegar em terceiro ou segundo. Aproveitar a oportunidade fez-me acreditar que o primeiro lugar era possível."

O piloto português da KTM referiu ainda que a existência de um Grande Prémio em Portugal pode ser uma vantagem, uma vez que muitos dos pilotos não conhecem a pista de Portimão. "Espero que seja um fim de semana em grande, sobretudo para celebrar um grande evento a nível mundial por cá. Quero usar esse dia para brindar os portugueses com um bom espectáculo e que seja a vitória, logicamente."