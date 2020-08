Após mais de cinco meses preso no Paraguai, Ronaldinho pode voltar ao Brasil

O antigo jogador de futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, e o seu irmão, Roberto de Assis, foram libertados esta segunda-feira depois de mais de cinco meses presos em Assunção, no Paraguai, após acusações de adulteração de passaportes e de falsificação de documentos.



Ronaldinho aceitou pagar uma multa de mais de 75 mil euros, com o irmão Assis a pagar outros 93 mil euros de multa. O valor será descontado dos mais de 1,3 milhões de euros que haviam depositado como fiança quando mudaram para o regime de prisão domiciliaria, em abril, após terem sido detidos no início de março.



Segundo o Ministério Público paraguaio, Assis foi apontado como colaborador na elaboração dos documentos falsos, com dois anos de pena suspensa. Do outro lado, o processo contra Ronaldinho Gaúcho foi suspenso.



Os dois brasileiros tinha sido presos no dia 6 de março, dois dias depois de terem entrado no Paraguai com passaportes falsos. Inicialmente foram libertados após pagamento de multa, mas o Ministério Público do país quis investigar outros possíveis crimes e foi decretada prisão preventiva para ambos - que no Paraguai pode durar até seis meses.



Não foram encontrados quaisquer indícios de outros crimes e a justiça paraguaia decidiu não acrescentar acusações contra o ex-jogador de futebol.



Os irmãos alegaram "terem sido enganados" e que receberam os documentos através do empresário brasileiro Wilmondes Sousa Lira. Este, por sua vez, argumentou ter recebido os documentos apócrifos de duas mulheres paraguaias a quem pertenceriam os passaportes, cujos nomes, posteriormente, foram adulterados para os nomes dos irmãos Assis Moreira. Já os documentos de identidade são totalmente falsos.

O ex-craque da seleção brasileira tinha chegado ao Paraguai para participar na campanha social da Fundação Fraternidade Angelical que dá assistência médica a crianças desfavorecidas. Também viajou para lançar no mercado paraguaio o seu livro "Génio na vida" que conta a sua história.

Porém, ao passar pela migração no aeroporto, não apresentou o passaporte brasileiro nem o documento de identidade brasileiro, que é também um documento aceite pelas autoridades paraguaias. Apresentou sim um passaporte paraguaio que, depois alegou na Justiça, nunca ter solicitado. Foi detido horas depois no hotel, onde a Polícia encontrou os passaportes e documentos de identidade paraguaios.