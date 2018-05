O presidente da Mesa da Assembleia geral sublinhou o seu "apoio incondicional aos jogadores e equipa técnica" do clube de Alvalade.

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia geral do Sporting, sublinhou esta terça-feira o seu "apoio incondicional aos jogadores e equipa técnica" do Sporting. O responsável disse ainda que na segunda-feira vai convocar todos os órgãos sociais para "discutir a situação que se vive actualmente no clube".



Marta Soares garante que falou "praticamente com todos os jogadores dos momentos complicados que passaram", referindo que estes "estão muito magoados e muito tristes, mas com uma fé inabalável".



"Nenhum me transmitiu que queria sair do clube, nenhum me disse que não iria ao Jamor", disse em declarações aos jornalistas.