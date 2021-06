Luca, a outra estrela do jogo entre a Suíça e a França

Aos 89 minutos e 23 segundos, o sofrimento de Luca Loutenbach enquanto via a "sua" seleção suíça a jogar contra França na luta por um lugar nos quartos de final do Euro2020, fê-lo agarrar a camisola. Mas pouco tempo depois, ao fim do primeiro minuto do prolongamento e logo depois do golo de Gavranovic que deu o empate aos suíços, Luca já estava a gritar e sem camisola.