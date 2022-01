Libertado pelo juiz, Djokovic enfrenta suspeitas de ter mentido no visto

A saga em torno do caso Novak Djokovic e a sua entrada na Austrália para participar no Open parece longe de ter terminado. Mesmo depois de um juiz ter revogado a sua ordem de deportação e de o tenista já estar a treinar, o ministro da imigração pode ainda revogar o visto.



As autoridades fronteiriças estão agora a investigar as declarações prestadas pelo sérvio aquando da entrada no país, na semana passada. Segundo os media australianos, podem ter sido prestadas falsas declarações.



Djokovic espera defender o título conquistado no ano passado, no Open que arranca na próxima semana. Porém, estas novas suspeitas prometem não facilitar a tarefa. Tudo porque Novak não está vacinado contra a covid-19, o que é exigido para entrar na Austrália. O tenista apresentou uma isenção médica da vacina, alegando ter tido a doença no mês passado.