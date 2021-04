Leixões poderá ter de pagar 3,8 milhões por Tapsoba

O clube terá recebido, pelo agenciamento e pela venda do jogador ao Vit. Guimarães, 2,5 milhões de euros. Mas o negócio até poderá dar prejuízo, porque o Leixões vê ser-lhe reclamada uma dívida de 3,8 milhões. O caso já dura há um ano, e agora tem novos desenvolvimentos.

A Global Sport Management, empresa de agenciação de jogadores sediada no Luxemburgo, exige ao Leixões o pagamento de 3,8 milhões de euros pelo agenciamento do futebolista Tapsoba, que o Leixões vendeu ao Vitória de Guimarães a 30 de janeiro de 2018, sendo que, desse valor, 2 milhões são relativos a uma penalização por incumprimento do acordo estabelecido.

A Global Sport Management decidiu participar criminalmente do Leixões Sport Clube – Futebol SAD e de três administradores executivos da SAD, Paulo Jorge Coelho Lopo, Nuno Daniel Duarte Fernandes e André Gonçalves Fernandes de Castro.

Na participação criminal, a que a SÁBADO teve acesso, a empresa considera que o Leixões não cumpriu o acordado pelo contrato de representação do jogador Tapsoba, estabelecido em 3 de janeiro de 2018, e na qual a Global Sport Management acordou pagar 300 mil euros ao Leixões para poder ficar a negociar em exclusivo a venda do jogador.