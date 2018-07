Treinador orientou o V. Setúbal nas duas últimas épocas.

A Federação Portuguesa de Futebol oficializou esta quinta-feira a contratação de José Couceiro como diretor técnico nacional, tal como Record já avançara.



No site do organismo, a FPF sublinha que "além da proximidade aos clubes formadores e à direção de competições da FPF, José Couceiro terá ainda a seu cargo a supervisão das Seleções Nacionais da Formação (até sub-20) e um trabalho considerado prioritário pela Direção da FPF: a coordenação dos responsáveis técnicos de cada associação distrital de futebol, procurando uniformizar padrões e objetivos, em mais uma tarefa de médio prazo.



"É com grande honra e sentido de responsabilidade que aceitei o convite do Presidente da FPF para assumir estas funções que considero fundamentais para o desenvolvimento do futebol português. A FPF é uma organização de excelência cujo trabalho recente é respeitado tanto a nível nacional como internacional. Eu, pela minha parte, vou procurar contribuir para dignificar quer as funções que agora assumo quer o futebol português", afirmou o técnico, que nas duas últimas épocas orientou o V. Setúbal, ao site da FPF.



Já Fernando Gomes, presidente da FPF, sublinhou que José Couceiro "é a escolha certa para o lugar certo".