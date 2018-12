Jorge Jesus considerou Pablo Aimar o melhor jogador que orientou no Benfica, em seis anos na Luz. Numa entrevista à Sport TV, o treinador do Al Hilal admitiu ainda que chegou a ter problemas com o antigo craque argentino."Não tenho dúvidas em colocá-lo [como o melhor]. E tive grandes jogadores, como Di María, Saviola, Ramires. Mas como Aimar nunca tive nenhum, era um jogador impressioante. Aprendi a ser melhor treinador como ele. Pensa o jogo e sabe do jogo como ninguém. Mas tive problemas com ele. Os grandes jogadores não gostam muito que os treinadores sejam muito exigentes com eles, pensam que têm estatuto diferente, mas não têm. O estatuto é o dia a dia. Aimar foi uma grande referência e hoje mantenho aproximação como ele", contou o timoneiro português, recordando um episódio, passado recentemente, que mostra a ligação entre ambos."Esteve aqui com a seleção da Argentina, conversámos muito sobre o Benfica e ele disse-me 'míster, hoje vais assistir ao nosso treino'. E eu: 'porquê?'. Ele responde: 'quero que vejas porque hoje vou treinar tudo o que me ensinaste a nível defensivo'. Fiquei a ver e quando acabou ele veio ter comigo. Disse-lhe então, 'faltou metade, há muita coisa que esqueceste' (risos)'. Um episódio engraçado", relatou.