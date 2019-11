A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus não escondeu a alegria e emoção pela conquista da Libertadores. Após o triunfo do Flamengo sobre o River Plate (2-1), o treinador português comentou à Sport TV, praticamente em lágrimas, o que lhe ia na alma, agradecendo ao seu povo."Sim, é o título mais importante da minha carreira até hoje. A Libertadores está para este continente como a Liga dos Campeões está para a Europa. Esta final foi vista em 176 países e por milhões de pesosas e perceberam a qualidade destas dua grandes equipas. Qualquer uma poderia ter ganhado. Os adeptos do Flamengo são impressionantes e precisavam de transportar isto para títulos. Um está ganho, falta o campeonato, que é tão importante para mim. Para os adeptos este era o mais importante e felizmente virámos o resultado. Uma palavra para Portugal. Sei que o Flamengo tem sido uma paixão grande, não sei se eram 10 milhões mas muitos milhões de portugueses estavam a fazer força para o Flamengo ganhar. Um grande beijo e tenho muito orgulho em ser português", começou por dizer.Jesus dedicou este triunfo "para todos os meus amigos e para o povo português, que me acarinhou. Nao foi só o Flamengo ser vencedor, da minha parte a vitória vai para Portugal."Esta conquista permitirá a Jorge Jesus disputar o Mundial de Clubes em dezembro: "tínhamos em mente três troféus, a Libertadores dá-nos a possibilidade de estar no Mundial e acreditamos que vamos estar na final. Mas prmeiro temos de ganhar o Brasileirão, quarta temos um jogo, até lá vai ser complicado, pois vai haver muita festa."De resto, Jesus admitiu que espera voltar a disputar a Liga dos Campeões e eventualmente conquistar essa prova: "a minha aposta em vir para o Brasil foi a pensar nisso.