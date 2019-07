O avançado brasileiro havia chegado a Lisboa na passada quarta-feira, com autorização do Benfica, e não tem feito parte da preparação para a nova época. De acordo com o jornal desportivo, a despedida do futebol com os "encarnados" acontece já esta quarta-feira, no jogo de apresentação frente ao Anderlecht, no Estádio da Luz.Chegado ao Benfica em 2014, Jonas é já o segundo melhor marcador estrangeiro na história do clube, com 137 golos em 183 jogos. Com as "águias", o brasileiro venceu quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças, acrescentando a estes títulos os prémios de melhor marcador da liga e de melhor jogador da liga, ambos por duas vezes.Jonas tem contrato com o Benfica até 2020, depois de ter renovado em agosto do ano passado, mas problemas na zona lombar têm precipitado a sua decisão de terminar a carreira.