Jogadores do FC Porto multados em operações stop antes da viagem para Lisboa

Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, denunciou no Twitter que os jogadores do FC Porto foram sujeitos a operações stop à saída do Olival e do Dragão este sábado, antes da partida para Lisboa, tendo sido inclusivamente multados."A Unidade Nacional de Trânsito veio hoje de Lisboa ao Porto fazer uma operação stop aos jogadores do FC Porto. Aconteceu junto ao Olival e junto ao estádio. Muitas multas, partida da equipa atrasada. O pontapé de saída do clássico foi um truque da Administração Interna", escreveu na sua conta naquela rede social.