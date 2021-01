Aos 22 anos, Diogo Casimiro trava uma batalha contra um linfoma. O futebolista do Sp. Braga B, que iniciou a sua formação no FC Porto, sofre de um problema oncológico, tendo por isso interrompido a carreira, informou este domingo o clube minhoto, manifestando total solidariedade. "Nenhum Guerreiro trava batalhas sozinho."O defesa chegou ao Sp. Braga em 2018."O SC Braga informa que Diogo Casimiro, atleta que integra a Equipa B, vai interromper a sua carreira por tempo indeterminado.O jogador de 22 anos encontra-se com um problema oncológico, depois de lhe ter sido diagnosticado um linfoma.O SC Braga manifesta, desde já, total solidariedade com o Diogo Casimiro, prometendo não medir esforços nesta batalha que é de todos.Porque nenhum Gverreiro trava batalhas sozinho."