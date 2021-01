Jogador do Alverca cai inanimado em campo durante jogo e é transportado ao hospital

Um jogador do Alverca caiu inanimado em campo este domingo durante um jogo frente ao União Almeirim. O atleta foi assistido por médicos e bombeiros no local e acabou transportado de ambulância para o hospital, avança o Observador.O jogo, a contar para a décima jornada da Série F do Campeonato de Portugal, esteve interrompido durante mais de dez minutos. Vários jogadores rezaram em campo.O jogo foi interrompido. Todos os elementos fizeram uma roda e, de seguida, dirigiram-se para o balneário.