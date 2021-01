Alex Apolinário reanimado ainda dentro da ambulância

O jogador do Alverca Alex Apolinário caiu inanimado durante o jogo entre a sua equipa e o União de Almeirim, da 10.ª jornada do Campeonato de Portugal, tendo sido transportado para o hospital. Foi reanimado na ambulância após várias tentativas, apurou Record. Próximas horas decisivas.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

Alex Apolinário foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira pelos bombeiros de Alverca, que realizaram manobras de reanimação ainda no relvado.

Com a gravidade da situação, o árbitro e os jogadores entenderam não existir condições para o jogo prosseguir, unindo-se no círculo central abraçados.



O U. Almeirim já deixou entretanto uma mensagem nas redes sociais: "Neste momento somos um só clube. O atleta do FC Alverca, Alex Apolinário, sofreu uma parada cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e com os amigos do Alverca".