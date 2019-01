"Encarnados" conquistaram os três pontos num jogo emocionante em que chegaram a estar a perder por 2-0.

Bruno Lage estreou-se com uma vitória no comando técnico do Benfica, ao vencer por 4-2 o Rio Ave, em jogo disputado este domingo, no Estádio da Luz.



Os vila-condenses entraram melhor na partida e chegaram aos 2-0 aos vinte minutos: primeiro marcou Gabrielzinho (17') e três minutos depois foi a vez de Bruno Moreira.



Aos 27', Seferovic marcou para os "encarnados", tendo João Felix estabelezido a igualdade aos 31'. O jovem voltou a marcar aos 64 minutos, tendo Seferovic feito um bis aos 70.



FC Porto e Sporting só entram em campo esta segunda-feira. Os portistas recebem o Nacional e os "verde e brancos" deslocam-se a Tondela.