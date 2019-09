O surfista Frederico "Kikas" Morais garantiu, esta manhã, o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.O surfista está atualmente a competir no mundial de seleções, a decorrer na praia de Miyazaki, no Japão. O surfista assegurou a primeira vaga olímpica para Portugal nesta modalidade.O presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha, afirmou que este é "um momento histórico" já que a classificação foi conseguida logo "no primeiro momento de qualificação possível em termos da Federação Mundial de Surf", em declarações à rádio TSF. "Se pensarmos bem, só vão dez países aos Jogos Olímpicos e, neste momento, Portugal é, para além da França, o único país da Europa que já está qualificado", disse ainda.Mas as ambições de João Aranha vão ainda mais longe: "O nosso objetivo é que o Kikas seja campeão do mundo amanhã".