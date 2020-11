Fórmula 1: Na corrida acidentada do Bahrain, Hamilton foi rei

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, virtual campeão mundial, venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, 15.ª e antepenúltima prova do Campeonato do Mundo de 2020.Depois do horrível acidente na primeira volta da corrida, que envolveu o francês Romain Grosjean, Hamilton esteve sempre no comando da prova, cortando a meta atrás do safety car que entrou em pista após uma falha no motor de Sergio Perez, que corria em terceiro.O pódio foi então completado pelos dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o tailandês Alexander Albon.

Esta é a 95ª vitória da carreira de Hamilton, que chega assim aos 332 pontos no campeonato. Em segundo segue o seu companheiro de equipa da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, com 201, que hoje foi apenas oitavo.