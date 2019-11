O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, venceu na madrugada desta quinta-feira o Ceará por 4-1 e bateu o recorde de pontos do campeonato brasileiro.Depois de vencida a final da Copa Libertadores, frente ao River Plate, e o Brasileirão, graças à derrota do Palmeiras frente ao Grémio, o "Mengão" entrou no Maracanã já sabendo que era campeão. A tarefa frente ao Ceará ficou dificultada aos 24 minutos, quando Thiago Galhardo adiantou o clube do nordeste no marcador.A resposta do campeão brasileiro viria no segundo tempo e através de Bruno Henrique, uma das figuras da equipa de Jorge Jesus nesta época. Com três golos, marcados aos 65, 74 e 85 minutos, o Flamengo fez a remontada e um golo de Vitinho, já na compensação, garantiu a vitória.Com os três pontos conquistados, o Flamengo de 2019 tornou-se a equipa com mais pontos de sempre no Brasileirão, com 84, destronando o Corinthians de 2015. A equipa de Jorge Jesus quebrou também o recorde de mais vitórias, com 26 em 35 jornadas, desde que a prova se disputa a 20 equipas (2006), e os seus 77 golos igualam para já o registo do Cruzeiro, em 2013.E ainda faltam três jogos para terminar a prova - frente a Palmeiras, Avaí e Santos - dando hipótese ao Flamengo de pulverizar os recordes que ainda restam bater.