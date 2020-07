FC Porto vence o Sporting por 2-0 e conquista o 29.º campeonato

O FC Porto só precisava de empatar para poder festejar o campeonato no Dragão, mas um golo de Danilo Pereira deu a vitória frente ao Sporting na hora da festa na jornada 32 da Liga NOS, quando ainda faltam disputar duas rondas do campeonato.Depois do Benfica ter vencido esta terça-feira o Vitória de Guimarães, adiando os festejos do "dragão" por mais um dia, o FC Porto apenas necessitiva de pontuar no Estádio do Dragão frente ao Sporting para carimbar o seu 29.º título de campeão.Um golo anulado a Sporar por fora-de-jogo ainda assustou o FC Porto, que teve também ele um golo anulado na primeira parte.O segundo tempo abriu com uma bola na trave por parte de Fábio Vieira, mas a vitória chegaria com um golo de Danilo Pereira, aos 64 minutos.A confirmação do campeonato chegaria por Marega já aos 90 minutos.Com a vitória, o FC Porto conquistou o seu 29.º título ainda com duas rondas por disputar do campeonato. Os "dragões têm uma vantagem de oito pontos para o Benfica, irrecuperável para as "águias" nos dois jogos que restam.