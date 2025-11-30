Sporting goleia Estrela da Amadora e segura vantagem antes do dérbi

Luis Suárez chegou aos nove golos no campeonato ao ‘bisar’, com Eduardo Quaresma e Ivan Fresneda a assinarem os restantes golos.

O Sporting venceu este domingo por 4-0 na receção ao Estrela da Amadora, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, igualou provisoriamente o líder FC Porto e assegurou três pontos de vantagem sobre o Benfica, próximo adversário.



Jogo entre Sporting e Estrela da Amadora no Estádio José Alvalade EPA/MIGUEL A. LOPES

Luis Suárez chegou aos nove golos no campeonato ao ‘bisar’, aos 11 e 54 minutos, com os defesas Eduardo Quaresma, aos sete, e Ivan Fresneda, aos 25, a assinarem os restantes golos da quarta vitória seguida dos bicampeões, que aumentaram para oito os jogos sem perder.

O Sporting igualou provisoriamente os 31 pontos do líder FC Porto, que ainda este domingo recebe o Estoril Praia, enquanto o Estrela da Amadora segue no 14.º lugar, com 11, ao voltar às derrotas, após dois jogos a pontuar.