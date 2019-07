EUA. Três letras. Pódio. Três lugares. Acredite, EUA e pódio encaixam-se às mil maravilhas. No Mundial do futebol feminino, queremos dizer. Primeiras em 1991, terceiras em 1995, primeiras em 1999, primeiras em 2003, terceiras em 2007, segundas em 2011, primeiras em 2015. Falta só definir o lugar em 2019: ou é primeiro ou segundo. Depende delas. E, vá, da Holanda. É hoje, a final, em Lyon, às 16 horas.

Em sete Mundiais, nunca abaixo do terceiro lugar. É obra. De uma selecção de super-mulheres. Desde o tempo de Michelle Akers, melhor marcadora e Bola de Prata em 1991. É o primeiro Mundial, organizado na China, e os EUA cometem a proeza de ganhar todos os jogos. É assim mesmo, sem espinhas. Nos últimos três jogos, a partir do mata-mata, 14 golos marcados: metade dos quais de Akers. A Bola de Ouro vai para Carin Jennings. Sozinha, derruba a Alemanha na meia-final com um hat-trick.

A segunda conquista aparece em 1999, nos EUA. É o Mundial dos estádios cheios, a abarrotar. Empurradas pelo ruidoso e frenético público, as super-mulheres chegam à final só com vitórias. A mais entusiasmante é o 3-2 à Alemanha, nos quartos-de-final, em Washington, com o clã Clinton (Bill, Hillary e Chelsea) na bancada. A defesa Brandi Chastain é a figura. Do jogo. E do próprio Mundial. Marca um autogolo e redime-se com o golo do 2-2. Na final, uma semana depois, no Rose Bowl (o mesmo palco da final masculina entre Brasil e Itália em 1994), é ela quem marca o penálti decisivo com a China. Mal a bola entra na baliza à guarda de Gao Hong, a inevitável corrida de Chastain para o abraço das companheiras. Depois, o insólito strip-tease da camisola. Vira imagem de marca. Global. Tanto Chastain como os seus abdominais e o soutien preto.

O terceiro Mundial é o último, o de 2015, no Canadá. Pela primeira vez, 24 equipas em vez das 16. O que implica mais uma fae a eliminar, os oitavos-de-final. Pois bem, os EUA ganham sempre daí em diante. No caminho, despacham duas campeãs mundiais (China 1-0, Alemanha 2-0). Antes, 2-0 à Colômbia. Na final, o Japão nem cócegas faz e só leva 4-0 à passagem do quarto de hora. Nesses quatro jogos, um elemento goleador em comum: Carli Lloyd. Um golo à Colômbia, outro à China, mais um à Alemanha e três ao Japão. O hat-trick é, aliás, consumado em tão-só 13 minutos.

Estacionamos no presente, em 2019. A seleccionadora Jill Ellis é a mesma de 2015. Nesse parêntesis temporal de quatro anos, só quatro jogadoras se mantêm no onze: Sauerbrunn na defesa, Heath no meio, Rapinoe e Morgan no ataque. Carli Lloyd é o jóquer de serviço, suplente de luxo. Das quatro, Rapinoe é a mais falada de há três semanas para cá. Pelo estatuto de capitã. Pelo cabelo branco-prateado-rosado. Pelo futebol exibido, de alta qualidade (com cinco golos à mistura). E pelo palavra puxa palavra, também de alta qualidade (com uma série de golos vistosos).

O primeiro acto é mais político e tem a ver com Donald Trump. Questionada sobre uma ida à Casa Branca em caso de título mundial, Rapinoe é categórica. Demais até. "I’m not going to the f******* White House." Mais à frente. "Não, não vou. Duvido até que sejamos convidadas." O feitio anti-Trump de Rapinoe já é sobejamente conhecido dentro dos EUA, agora ultrapassa fronteiras e alarga conhecimento. Porque o presidente dos EUA é "sexista" e "misógino". Vai daí, Rapinoe orgulha-se de ser "um protesto andante". Mais ainda durante um evento grandioso como o Mundial em pleno mês do orgulho gay. "Não se pode ganhar um torneio sem gays na equipa, é impossível, nunca aconteceu. E ser gay num Mundial durante o mês do orgulho é lindo. Motiva-me as pessoas que lutam pelos mesmos objectivos que eu. Saco mais energia com isso do que em discutir ódio e tratar de provar quem está equivocado."

Rapinoe, companheira da basquetebolista Sue Bird, é uma mulher de armas. E desafiadora. Vê-se na hora do hino. Na fase de qualificação, ajoelha-se durante o "The Star-Spangled Banner". No Mundial propriamente dito, está de pé, como as outras jogadoras. Mas não leva a mão ao peito nem abre a boca para entoar a letra, ao contrário das outras. É a diferença em pessoa. Até em campo. No jogo dos oitavos-de-final, com a Espanha, há um penálti. Rapinoe avança e marca, 1-0. E há um segundo penálti, mais à frente. Rapinoe agarra na bola e entrega-a a Morgan. A seleccionadora intervém e devolve a responsabilidade à capitã. Que cumpre com os requisitos, 2-1. Na zona mista, Rapinoe justifica-se: ‘Temos de ser umas para as outras. Marquei uma vez e achei uma boa ideia alguém que não eu marcar." O companheirismo vale-lhe uma série de aplausos, até de Trump. "Gosto mesmo desta equipa, tem fibra. Respeito e admiro-as." Será?

Adiante. Nos quartos-de-final, 2-1 à anfitriã França, no Parque dos Príncipes. Dois golos de Rapinoe, um de livre directo, outro de bola corrida. Eleita a melhor em campo, sem surpresa. "C’est magnifique, c’est sois. It’s phenomenal." É mesmo. Nas meias, 2-1 à Inglaterra. À custa de um portentoso cabeceamento da capitã Alex Morgan, ainda na primeira parte, e de um penálti falhado pela inglesa Houghton aos 84 minutos. Final, mais uma vez. As norte-americanas continuam super-mulheres. E as holandesas?

Campeã europeia em título (seis jogos, seis vitórias, 13-3 em golos), é uma selecção em nítida ascenção no panorama internacional. Até 2015, zero Mundiais. O de 2019 é só o segundo de sempre e o comportamento pauta por regularidade assinalável, com seis vitórias em seis jogos. Mais 11-3 em golos. O plantel reúne Miedema mais Martens, esta última eleita a melhor do mundo para a FIFA em 2017. É bom, óptimo, só que os EUA continuam mais favoritas. Até porque não perdem um jogo desde 2011, vs Suécia, na fase de grupos. Daí para cá, 16 jogos. Uma fartura. O 17.º está aí ao virar da esquina.