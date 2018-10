Leia a história completa no Diz ainda que praticava actos de cortesia e que nunca pediu aos funcionários judiciais para acederem ao portal Citius.Leia a história completa no Correio da Manhã

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, pediu esta quinta-feira a abertura de instrução do processo 'e-toupeira'. No último dia de prazos, já depois da Benfica SAD ter entrado com o requerimento, Paulo Gonçalves garante que não cometeu qualquer crime.