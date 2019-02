Identificação do corpo já foi feita e os restos mortais vão ser entregues à família, de forma a que sejam realizadas as cerimónias fúnebres.

O corpo retirado, na quarta-feira, dos destroços do avião que se despenhou a 21 de janeiro, durante uma viagem de Nantes para Cardiff, era o do futebolista Emiliano Sala. A informação foi avançada pelo jornal francês L'Equipe, que cita as autoridades britânicas.



De acordo com a mesma fonte, a identificação do corpo já foi feita e os restos mortais irão ser agora entregues à família, de forma a que sejam realizadas as cerimónias fúnebres.



Sala, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês. O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, desapareceu dos radares em 21 de janeiro pelas 20h00.



O avançado, que iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen.