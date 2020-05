Covid-19: Belenenses SAD regressa com treinos individuais na segunda-feira

O Belenenses SAD vai voltar ao ativo na segunda-feira, com testes ao plantel principal de manhã e treinos individuais durante a tarde, disse hoje à Lusa fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os 'azuis' entregaram um plano ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que avaliou e aprovou as medidas de retoma aos treinos no complexo desportivo do Jamor, em Oeiras, 'casa' emprestada do Belenenses SAD nas duas últimas temporadas.

Entre as medidas implementadas, está a proibição do uso de balneários e outras instalações, com os jogadores a terem de chegar ao local dos treinos equipados das respetivas residências.

Depois de testes à covid-19 na manhã de segunda-feira, os jogadores regressam aos trabalhos, ainda que de forma individual, durante a tarde do mesmo dia, espalhados por diversos locais do complexo do Jamor, acompanhados por treinadores, que vão focar a fase inicial dos treinos no aspeto físico.

Aquando da suspensão do campeonato, o Belenenses SAD era 13.º classificado, com 26 pontos, 10 acima dos lugares de despromoção.

O Governo definiu na quinta-feira, no plano de desconfinamento da pandemia de covid-19, que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre.

A retoma da I Liga de futebol, a partir de 30 e 31 de maio, está sujeita a aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário, anunciou o primeiro-ministro, explicando que os jogos vão realizar-se sem a presença de público nos estádios.

O reinício do futebol profissional está limitado ao principal escalão, com a II Liga a não receber 'luz verde' para poder retomar a competição.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.

Na altura da suspensão, Nacional e Farense ocupavam os dois lugares de subida na II Liga, com os madeirenses no primeiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que os algarvios.