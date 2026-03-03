Sábado – Pense por si

Taça de Portugal: Sporting bate FC Porto e ganha vantagem nas meias-finais

O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o tento dos ‘leões’, que tinham perdido (1-2) em casa com os ‘dragões’ para a I Liga.

O Sporting venceu hoje o FC Porto por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol, num embate da primeira mão, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.

O Sporting é o detentor da Taça de Portugal, que conquistou com grande polémica face ao Benfica na final de 2024/25, sendo que, na presente edição, também se qualificou com enorme controvérsia nos Açores, face ao Santa Clara, nos ‘oitavos’.

Com o triunfo da época passada, os ‘leões’ passaram a contar 18 troféus, contra 20 do FC Porto e 26 do recordista Benfica.

Na primeira mão da outra meia-final, o Fafe, da Liga 3, empatou a um golo na receção ao Torreense, da II Liga, em 04 de fevereiro.

