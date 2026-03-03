Taça de Portugal: Sporting bate FC Porto e ganha vantagem nas meias-finais

O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o tento dos ‘leões’, que tinham perdido (1-2) em casa com os ‘dragões’ para a I Liga.

O Sporting venceu hoje o FC Porto por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol, num embate da primeira mão, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Sporting vence FC Porto na Taça de Portugal com golo de Luis Suárez EPA/MANUEL DE ALMEIDA

O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o tento dos ‘leões’, que tinham perdido (1-2) em casa com os ‘dragões’ para a I Liga.

O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.

O Sporting é o detentor da Taça de Portugal, que conquistou com grande polémica face ao Benfica na final de 2024/25, sendo que, na presente edição, também se qualificou com enorme controvérsia nos Açores, face ao Santa Clara, nos ‘oitavos’.

Com o triunfo da época passada, os ‘leões’ passaram a contar 18 troféus, contra 20 do FC Porto e 26 do recordista Benfica.

Na primeira mão da outra meia-final, o Fafe, da Liga 3, empatou a um golo na receção ao Torreense, da II Liga, em 04 de fevereiro.