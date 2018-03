A carregar o vídeo ...

O malogrado capitão da Fiorentina, Davide Astori, faleceu devido a um problema cardíaco, revelou a autópsia realizada esta terça-feira. O número 13 dos "viola" foi encontrado sem vida, este domingo, no quarto do hotel onde a equipa estagiava antes do jogo contra a Udine. O ritmo cardíaco do atleta abrandou e, consequentemente, a pulsação baixou tão drasticamente que os órgãos entraram em falência."A causa da morte terá sido cardíaca, sem evidências macroscópicas, provavelmente em bradicardia [n.d.r.batimento cardíaco fraco], com congestão polivesceral forte e edema pulmonar", explicou o procurador-geral de Unide e responsável pela investigação, Antonio De Nicolo, revelando ainda que serão realizados "exames histológicos [n.d.r. aos tecidos] aprofundados e necessários".Esta terça-feira, a Fiorentina homenageou o seu capitão no final do primeiro treino depois da tragédia. Os jogadores saíram do centro de treinos e caminharam até ao estádio Artemio Franchi, onde penduraram uma camisola de Davide, com o número 13, assinada por toda a equipa, juntamente com flores e uma mensagem de apoio. Foi também colocada uma camisola do Cagliari, equipa que o atleta também representou.Antes desta homenagem, a Fiorentina anunciou que os dois clubes decidiram que a camisola número 13 será retirada e não voltará a ser usada por outro jogador.Segundo a imprensa desportiva internacional, a direcção "viola" decidiu manter o acordo que já tinha alcançado com o jogador para a renovação do contrato, sendo que o salário vai ser doado à família do jogador.O corpo de Astori vai estar na quarta-feira em câmara ardente, no centro técnico de Coverciano, da Federação italiana, em Florença. O funeral terá lugar na Basílica de Santa Cruz, em Florença, na quinta-feira.