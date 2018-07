Como uns italianos nulos eliminaram os magos brasileiros

5 de Julho de 1982



Zero-zero com a Polónia, 1-1 com o Peru, 1-1 com os Camarões na fase de grupos. A Itália de 1982 era assim, conseguiu passar à fase seguinte pelo facto de ter mais um golo marcado do que a selecção africana. A squadra azzurra tornou-se aliás a primeira equipa em todos os mundiais disputados até aí a conseguir o apuramento sem ganhar qualquer jogo.



Dois-um à União Soviética, 4-1 à Escócia, 4-0 à Nova Zelândia. O Brasil de 1982 era assim. Os adversários não eram impressionantes, certo, mas o jogo dos brasileiros sim, com várias estrelas no auge, muitas delas na história do futebol mundial: Oscar, Junior, Dirceu, Toninho Cerezo, Zico, Sócrates...





Foto: George Tiedemann/Sports Illustrated/Getty Images



Para a segunda fase, ficaram emparceirados no mesmo grupo italianos, brasileiros e argentinos. No primeiro jogo, a Itália venceu a Argentina por 2-1; o Brasil fez melhor: 3-1. A 5 de Julho, no estádio Sarriá em Barcelona, o patinho feio italiano enfrentou o adorado escrete. Sócrates e Falcão fizeram dois golos para os brasileiros, mas do outro lado estava o improvável herói deste Campeonato do Mundo espanhol: o italiano Paolo Rossi assinou um hat-trick que colocou a Itália nas meias-finais. Até a equipa chegar ao título Mundial, Rossi ainda faria mais três golos, tornando-se o melhor marcador do campeonato – no total, faria 20 em 48 presenças com a camisola nacional.



Para Rossi, tudo isto foi tanto mais extraordinário quanto apenas dois anos antes esteve prestes a ver a sua carreira terminar em vergonha, por envolvimento num escândalo de apostas que ficou conhecido como Totonerp. Ele sempre afirmou ser inocente e o seleccionador Enzo Bearzot apostou nele, apesar de muitas críticas por recorrer a um jogador "manchado".





No jogo com os italianos, os brasileiros cercaram e alvejaram de todas as maneiras a baliza italiana, com a defesa cerrada e o guarda-redes Zoff a negarem o golo. Acabaram em lágrimas. O Brasil estava à espera de conseguir o tetra e viu-se afinal alcançado no palmarés pela Itália, que festejou o seu terceiro título.