Cláudio Pereira é o árbitro nomeado para o Sporting-FC Porto

Jogo da Taça de Portugal em Alvalade amanhã às 20h45

Cláudio Pereira é o árbitro nomeado para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto, amanhã, em Alvalade (20h45), informou esta segunda-feira o Conselho de Arbitragem da FPF

O árbitro Cláudio Pereira
O árbitro Cláudio Pereira Luís Manuel Neves

O juiz da Associação de futebol de Aveiro terá em Alvalade uma estreia absoluta em clássicos: aos 39 anos, o árbitro vai ter pela primeira vez na carreira um jogo entre grandes do futebol português.

Este será o terceiro clássico da época entra as duas equipas, depois de já se terem defrontado na Liga Betclic.

Equipa de arbitragem:

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Nuno Eiras 

