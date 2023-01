Casa Pia: Os segredos do sucesso da equipa-sensação

O treinador esteve internado com Covid, mas continuou a dar a tática a partir do hospital. Os jogadores convivem a seguir aos jogos e são frequentes os “almoços e jantares de equipa”. Já travaram o FC Porto, mesmo a jogar com 10. E na próxima segunda-feira, se vencer o Estoril e o Sporting não tiver derrotado o Benfica, poderá isolar-se no 4º lugar.

Já passou quase um ano, mas Filipe Martins ainda fala com emoção daquelas cinco semanas em que esteve internado com Covid-19, entre fevereiro e março de 2022 – esteve ventilado e perdeu 12 kg. Numa altura em que o Casa Pia Atlético Clube lutava para subir à I Liga, ele garante que, mesmo na cama do hospital, não deixou de ser treinador: “Estive sempre em contacto com a equipa. Tinha um tablet, Internet, via os jogos e interagia. Dava até as palestras à equipa, às escondidas. Tirava a máscara de oxigénio e pedia ao meu companheiro do quarto para me avisar se viesse a enfermeira. Durante os jogos também. Ligava a algum dos meus adjuntos que estivesse na bancada, conversávamos sobre o que era melhor, e eles depois faziam a ponte para o banco, transmitindo as substituições ou mudanças táticas que decidíamos.”