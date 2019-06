Bruno Fernandes diz estar preparado para dar o salto para o futebol inglês. O médio do Sporting concedeu uma entrevista ao programa Trio d'Ataque, da RTP, e falou especificamente de Manchester City e Manchester United. Antes, o internacional português confessou ser amante da Premier League.

"Sou amante do futebol inglês. É o campeonato onde se vive mais puramente o futebol, aquilo que é o espetáculo em si. Têm os estádios sempre cheios e os jogos sempre para trás e para a frente, não há tantas paragens. Há faltas, sim, mas há contactos que não são considerados faltas, porque é um jogo mais intenso e vivido. Digo muitas vezes que em Portugal o jogo pára demasiadas vezes. Compreendo que, como nós jogadores temos de ter o conhecimento dos adversários, os árbitros também têm de ter em relação aos jogadores que vão arbitrar. Mas também parte do próprio jogador. Muitos fazem com o que o jogo seja parado constantemente. Caiem, estão dois minutos no chão, e depois vem o árbitro e já não querem assistência. Há outros que param o jogo constantemente, com faltas, bolas para fora, perdas de tempo… São coisas que, cada vez mais aqui em Portugal, têm de mudar - e não acontecem em Inglaterra. Para melhorarmos o nosso espetáculo isso tem de deixar de existir. Caso contrário, as pessoas vão menos vezes aos estádios porque não se vê o espetáculo mas sim o jogo parado constantemente. Se há jogos a mais? Sim, também pode ser uma das razões que faz com que os jogos não sejam tão espetaculares. Mas se formos a ver, o campeonato inglês é aquele em que há mais jogos."

"Depende das mentalidades. O Guardiola é um futebol apoiado e bonito de se ver, com uma boa pressão no momento da perda de bola. É uma equipa com grandes jogadores e grande qualidade. Já Klopp tem um futebol mais ofensivo, mais direto, com jogadores mais apontados para a baliza. Ambos os treinadores são otimos, gosto de ambos. Ainda há pouco tempo me perguntaram se no futuro podia ser treinador e eu disse que, se o vier a ser, gostaria de juntar o melhor de cada um. Adoro tanto o Guardiola como o Klopp, cada um com as suas ideias."