A reunião entre a estrutura do futebol do Sporting e o plantel leonino terminou em Alvalade pouco antes das 16H30. Os jogadores, que chegaram ao estádio nas suas viaturas particulares, saíram agora no autocarro da equipa rumo a Alcochete.



Apenas Podence, Bruno César, William Carvalho (lesionados) e Piccini (castigado) não seguiram com a equipa. Segundo a CMTV, a reunião foi "muito dura" e alguns jogadores terão recebido uma nota de culpa durante a reunião.