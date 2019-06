O antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, acusa o Ministério Público de o assassinarem "social e profissionalmente" e adiantou que irá avançar com um processo contra o Estado. Em entrevista ao Expresso, o gestor garante ser vítima de uma perseguição em Portugal – que nem José Sócrates foi alvo – e revela que passou a fazer parte da lista de terroristas dos EUA na sequência da acusação no âmbito do ataque à Academia.

"Têm a noção de que o meu nome, como acusado de terrorismo, está nas listas de terroristas dos Estados Unidos? Aconteceu-me algo que nunca aconteceu no Mundo, que foi o ataque cerrado político e desportivo comigo no poder", afirmou ao semanário, fazendo uma referência ao antigo primeiro-ministro.

"Só José Sócrates foi atacado assim. Com uma diferença: José Sócrates foi atacado massivamente, mas depois do poder. E não chegou aos calcanhares daquilo que eu sofri."

Ainda assim, Bruno de Carvalho continua convicto de que nada teve a ver com o ataque à Academia do Sporting: "Estou acusado pelo Ministério Público de 98 crimes mas diretamente a mim zero. É apenas por me considerarem o autor moral que fizeram a soma dos crimes das 41 pessoas que estão presas ou atuaram. É um processo que tem servido para me caluniar e difamar, que vai originar da minha parte um processo contra o Estado. Foi uma forma de me matar social e profissionalmente. E a verdade é que resultou".

Mudança de postura pela filha

Bruno de Carvalho admitiu ainda que mudou a postura nos últimos meses como presidente do Sporting devido à situação de saúde da filha. "O Rui Patrício, o William, o Podence, o André Geraldes nas suas declarações dizem que Bruno de Carvalho mudou a sua postura a partir de janeiro. E eu vou dizer: têm toda a razão. Mas não foi em janeiro, foi em fim de dezembro. Porque eu de dezembro até 9 de abril estive a lutar para que uma filha não morresse", referiu em entrevista ao Expresso.

Bruno de Carvalho desmentiu que tenha estado à beira de um esgotamento, mas confessou que "não há super-homens" e que, nessa situação, era impossível preocupar-se com outra coisa. Por exemplo, com os jogadores do plantel.

"Depois de cinco anos e meio não tinha custado nada à equipa em vez de ter entrado no sistema, ter oferecido o seu apoio e ter estado lá. Não, deixaram uma pessoa cujo o estado de nervos era tão grande... quando vocês me fazem perguntas sobre os jogadores do Sporting, vocês acreditam que haja alguém que esteja preocupado com os jogadores quando está a tentar que uma filha sobreviva? Que esteja a montar esquemas para ir contra jogadores, ou seja, contra quem for quando está a lutar pela vida de uma filha? Mas acha que há coisa mais importante? Não há mais nada à volta. O objetivo é só um, que a filha sobreviva. Não tem a ver com esgotamento, não tem a ver com burnout, não tem a ver com nada. Tem a ver com um ser humano que na altura em que precisou da equipa e dos adeptos do Sporting todos viraram as costas", concluiu.