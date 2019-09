O Benfica venceu este sábado o Moreirense por 2-1 em jogo da 6ª jornada da Primeira Liga.Com os regressos de André Almeida, Rafa Silva e Seferovi ao onze depois da derrota frente ao RB Leipzig para a Liga das Campeões a meio da semana, o jogo na primeira metade foi marcado pelas poucas oportunidades de golo.Ao abrir a segunda parte, Luther Singh marcou o golo que lançou o alerta junto dos "encarnados", colocando o Moreirense em vantagem.A resposta do Benfica viria apenas nos últimos minutos, com golos de Rafa Silva, aos 85 minutos, e de Seferovic, aos 90+1.Com a vitória, as "águias" são líderes provisórias na Primeira Liga, com 15 pontos em 6 jogos e esperam pelo resultado do Famalicão, que vai até Alvalade defrontar o Sporting na segunda-feira. Já o Moreirense é 9.º classificado com 7 pontos conquistados.