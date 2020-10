Benfica vence Belenenses SAD

O Benfica venceu o Belenenses SAD~esta segunda-feira e continua a liderar o campeonato e a somar apenas vitórias.Os golos do triunfo encarnado foram apontados por Seferovic e por Darwin Núñez.Com este triunfo, o Benfica lidera a competição com 15 pontos, mais cinco que FC Porto e Sporting, que tem menos um jogo, enquanto o Belenenses SAD, que não vence há quatro jogos, é 15.º, com cinco.