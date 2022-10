Benfica-PSG: Luís Campos é o novo boss de Paris

Ignorado como jogador e sem sucesso como treinador, tem-se destacado como dirigente, em especial nas contratações. Agora está no Paris Saint-Germain e quer ajudar o clube francês a vencer a Champions. Esta quarta-feira, dia 5, a equipa parisiense, com estrelas como Messi, Neymar e Mbappé, desloca-se a Lisboa, para defrontar as águias.