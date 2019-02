"Encarnados" voltaram a marcar logo ao início do jogo. Ferro foi expulso na segunda parte, já depois de ter feito o terceiro golo.

O Benfica voltou a ficar a um ponto do líder, FC Porto, ao vencer de forma tranquila o Desp. Aves, no jogo de encerramento da 22.ª jornada da I Liga.



Os "encarnados" entraram na partida praticamente a vencer, com um golo de Seferovic aos três minutos de jogo. Rafa aumentou a vantagem aos 37' e Ferro fechou o marcador aos 59'.



O jovem jogador foi expulso cinco minutos depois, com vermelho directo, ao travar em falta um ataque perigoso da equipa da casa.



A vitória também permitu ao clube da Luz consolidar o segundo lugar, pois o Sp. Braga saiu derrotado da partida frente ao Sporting, disputada em Alvalade.