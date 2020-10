Belenenses SAD com mais dois casos de Covid-19

O Belenenses SAD contabiliza mais dois jogadores infetados com o novo coronavírus, depois do teste positivo do defesa sul-africano Cafú Phete. Os dois atletas, cujas identidades não foram divulgadas, foram colocados em isolamento e não integraram a comitiva que recebeu o Farense, em jogo da sexta jornada da Liga NOS.Na passada segunda-feira, a poucas horas do duelo com o líder Benfica (derrota do Belenenses SAD, por 2-0), a formação lisboeta revelou o primeiro teste positivo no plantel, que, após o jogo, foi confirmado tratar-se de Cafú Phete. O sul-africano permanece em isolamento.De acordo com o protocolo elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), os restantes jogadores, que apresentaram testes negativos, estavam disponíveis para jogar.Portugal contabiliza pelo menos 2.468 mortos associados à covid-19 em 137.272 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).